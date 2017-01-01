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В Запорожье сотрудники нацполиции собрали «Рождественский урожай»
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Рождественский урожай подпольных казино. Его удалось собрать сотрудникам управления защиты экономики нацполиции со следователями Коммунарского и Александровского районов. Благодаря их действиям в городе прекратили существование сразу 4 игорных заведения. При обысках изъято 20 игровых аппаратов, рулетка, 11 системных блоков и другое оборудование, а также более 10 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия.
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