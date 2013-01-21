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В Запорожской области ранен мужчина
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Отдел коммуникаций нацполиции в Запорожской области информирует, что 8 января в Пологовский отдел ГУНП поступило сообщение о несчастном случае с местной больницы. Туда, с диагнозом: огнестрельное ранение ноги обратился житель района 1968 года рождения. Установлено, что телесные повреждения мужчина получил в результате неосторожного обращения с пневматическим пистолетом по месту жительства. Сведения внесены в Единый учет. Ведется проверка.
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