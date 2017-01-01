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Кровавое убийство в Запорожье
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Полиция сообщает, что в воскресенье, 8 января, в 16:30 в Шевченковское отделение полиции поступило сообщение о том, что по месту проживания 65-летний гражданин во время внезапно возникшей ссоры, совершил выстрел из охотничьего ружья «иж27» в область грудной клетки своему 42-летнему зятю. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Подозреваемый опрошен и направлен в ИВС. Вещественное доказательство (охотничье ружье) изъято. Труп осмотрено и направлено в Запорожский бюро СМЭ. Ведется досудебное следствие по признакам ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
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