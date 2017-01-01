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В Запорожье обокрали Дом молитвы
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Нарушая заповеди. Подросток украл телефон в Доме молитвы на Истомина. 14-летнего парня задержали неподалеку. К тому времени он уже продал телефон за 200 гривен. Подозреваемого вместе с отцом увезли в отделение.
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