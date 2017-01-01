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В Запорожье задержан наркодилер
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Беспокойные наркотики. Ночью во время отработки территории на ул. Александра Невского патрульный экипаж обратил внимание на неизвестного, который при виде служебного автомобиля начал суетиться. При поверхностном осмотре у парня обнаружили 19 свертков с характерным порошком белого цвета. По словам подозреваемого, он должен был разложить свертки по закладкам. 25-летний нарушитель задержан. Вещества изъяли и направили на экспертизу.
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