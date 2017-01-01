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В Запорожье патрульные обнаружили «интересную» иномарку
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На улице Чумаченко полиция обнаружила Ford Sierra без номеров и с явными признаками взлома. Двери были открыты, магнитола выдрана, а под рулём висели провода «на скрутках». Также была частично оторвана защитная панель. Патрульные установили номер кузова и госномер, «пробив» авто по базе. Вскоре подошёл и владелец машины, рассказал, что купил машину в таком состоянии и предъявил документы. Однако цифры на регистрационном талоне и номере кузова не совпали.
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