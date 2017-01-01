|
В Запорожье при пожаре погиб пожилой мужчина
|
Пожар по ул. Тычины в Днепровском районе. В жилой комнате частного дома горели домашние вещи и мебель на общей площади 30 квадратных метров. В результате пожара погиб 88-летний мужчина. Пожар спасатели ликвидировали.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!