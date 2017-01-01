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В Запорожской области неизвестные обстреляли дорожный знак
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На выезде из Полог неизвестные обстреляли знак у дороги. По мнению экспертов, диаметр отверстий свидетельствует, что стреляли из охотничьего ружья.
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