ТРК "Алекс"
Очередное ДТП в Запорожье
  
Очередное ДТП на дамбе. На подъезде к остановке Гагарина столкнулись два легковых автомобиля. 
  
Переезд между остановками Пушкина и Гагарина продолжает подтверждать свое лидерство среди мест высокой концентрации ДТП. Сегодня в обеденное время здесь столкнулись автомобили марки Сеат и БМВ. За рулем Сеата находился мужчина средних лет, второй иномаркой управлял молодой парень. Пострадавших нет, но водители потеряли несколько часов времени на оформление протоколов. (СХ00:15 Титр: Денис, участник ДТП
M2U09678.MPG 00:16 – 00:31 «по своей полосе ехал…экспертиза покажет» ) Всего по данным патрульной полиции с начала года, то есть за неполную неделю, зарегистрировано около сотни дорожно-транспортных происшествий на улицах Запорожья. 

    Очередное ДТП на дамбе. На подъезде к остановке Гагарина столкнулись два легковых автомобиля. 
 

 Переезд между остановками Пушкина и Гагарина продолжает подтверждать свое лидерство среди мест высокой концентрации ДТП. Сегодня в обеденное время здесь столкнулись автомобили марки Сеат и БМВ. За рулем Сеата находился мужчина средних лет, второй иномаркой управлял молодой парень. Пострадавших нет, но водители потеряли несколько часов времени на оформление протоколов. Всего по данным патрульной полиции с начала года, то есть за неполную неделю, зарегистрировано около сотни дорожно-транспортных происшествий на улицах Запорожья.


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