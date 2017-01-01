Очередное ДТП в Запорожье

Очередное ДТП на дамбе. На подъезде к остановке Гагарина столкнулись два легковых автомобиля.

Переезд между остановками Пушкина и Гагарина продолжает подтверждать свое лидерство среди мест высокой концентрации ДТП. Сегодня в обеденное время здесь столкнулись автомобили марки Сеат и БМВ. За рулем Сеата находился мужчина средних лет, второй иномаркой управлял молодой парень. Пострадавших нет, но водители потеряли несколько часов времени на оформление протоколов. (СХ00:15 Титр: Денис, участник ДТП

M2U09678.MPG 00:16 – 00:31 «по своей полосе ехал…экспертиза покажет» ) Всего по данным патрульной полиции с начала года, то есть за неполную неделю, зарегистрировано около сотни дорожно-транспортных происшествий на улицах Запорожья.

Очередное ДТП на дамбе. На подъезде к остановке Гагарина столкнулись два легковых автомобиля.



Переезд между остановками Пушкина и Гагарина продолжает подтверждать свое лидерство среди мест высокой концентрации ДТП. Сегодня в обеденное время здесь столкнулись автомобили марки Сеат и БМВ. За рулем Сеата находился мужчина средних лет, второй иномаркой управлял молодой парень. Пострадавших нет, но водители потеряли несколько часов времени на оформление протоколов. Всего по данным патрульной полиции с начала года, то есть за неполную неделю, зарегистрировано около сотни дорожно-транспортных происшествий на улицах Запорожья.





