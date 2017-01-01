Офицеры военной прокуратуры запорожского гарнизона задержали взяточника

Первое задержание коррупционера в новом году не заставило долго ждать, сообщает сайт Военной прокуратуры Южного региона Украины. Случилось оно на таможне. О том, кто отметился вымогательством денежных знаков, рассказали в ходе брифинга в профильном ведомстве.

Накануне офицерами военной прокуратуры запорожского гарнизона совместно с работниками профильного отдела облуправления СБУ было выявлено правонарушение, которое совершил руководитель одного из подразделений таможенно-тарифного регулирования управления, занимающегося администрированием платежей в запорожской таможне ГФС. За ввезенный из-за границы товар злоумышленник требовал от гражданина неправомерное вознаграждение. Его поймали «на горячем»

(СХ00:21 M2U09488 Титр: Андрей Великсаров, военный прокурор Запорожского гарнизона

00:30 загальна сума одержаної ним неправомірної вигоди від громадянина склала 5 тисяч доларів США 00:38 СКЛЕЙКА 00:51 за визначення відповідно коду класифікації товару, ввезеного з-за кордону 00:56 СКЛЕЙКА 01:03 це був транспортний засіб марки МАН, взагалі це вантажний автомобіль 01:09 СКЛЕЙКА 02:06 для підприємницької діяльності 02:08)

Нарушителю обявлено о подозрении за преступление по части 3 статьи 368 Криминального кодекса Украины. Нечистому на руку таможеннику грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества

(СХ00:04 (Титр: фрагмент из фильма «Белое солнце пустыни») ЛЮФТ файл – Я мзду не беру, мне за державу обидно 00:25-00:29)

Первое задержание коррупционера в новом году не заставило долго ждать, сообщает сайт Военной прокуратуры Южного региона Украины. Случилось оно на таможне. О том, кто отметился вымогательством денежных знаков, рассказали в ходе брифинга в профильном ведомстве.



Накануне офицерами военной прокуратуры запорожского гарнизона совместно с работниками профильного отдела облуправления СБУ было выявлено правонарушение, которое совершил руководитель одного из подразделений таможенно-тарифного регулирования управления, занимающегося администрированием платежей в запорожской таможне ГФС. За ввезенный из-за границы товар злоумышленник требовал от гражданина неправомерное вознаграждение. Его поймали «на горячем». "Загальна сума одержаної ним неправомірної вигоди від громадянина склала 5 тисяч доларів США", - сообщил Андрей Великсаров, военный прокурор Запорожского гарнизона.

Нарушителю объявлено о подозрении за преступление по части 3 статьи 368 Криминального кодекса Украины. Нечистому на руку таможеннику грозит от пяти до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.









