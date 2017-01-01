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Тройное ДТП в Запорожье
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ДТП на пересечении Гоголя и Украинской. Столкнулись микроавтобус, легковой фольксваген и ваз 11-й модели. По словам очевидцев, маршрутка с пассажирами двигалась по Гоголя, навстречу шел фольксваген. При пересечении перекрестка на красный вылетел черный ваз и ударил в бок микроавтобус, который отбросило на фольксваген. На место происшествия прибыли медики и полиция. Водитель и пассажирка жигулей отделались незначительными ушибами, в маршрутке и фольксвагене никто не пострадал.
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