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Запорожские супермаркеты обнародовали график работы своих магазинов
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Запорожские супермаркеты обнародовали график работы своих магазинов в рождественские дни. Сетевые супермаркеты, такие как Эконом, Сильпо и АТБ будут работать в обычном режиме, круглосуточные супермаркеты тоже не будут закрываться ни 6-го ни 7-го января. Другие продуктовые магазины 6 января будут работать по сокращенному графику. Ознакомиться с точным графиком работы можно на сайте мэрии. 7 января планируют отдыхать основные строительные супермаркеты.
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