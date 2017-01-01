|
Запорожские полицейские задержали злоумышленника
|
Работники Заводского отделения полиции установили личность злоумышленника, который 3 января совершил кражу. Тогда в полицию поступило анонимное сообщение о том, что по улице Перспективной в г. Запорожье неизвестный несет крышку люка. Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража). Принятыми мерами следователи установили, что кражу совершил 48-летний ранее судимый гражданин. На сегодня полицейские установили его причастность еще к двум кражам кабеля. Продолжается проверка совершения злоумышленником аналогичных преступлений на территории района.
ВАЖНО
«Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv и megogo.net. Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!