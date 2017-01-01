ТРК "Алекс"
Запорожские полицейские задержали злоумышленника
Работники Заводского отделения полиции установили личность злоумышленника, который 3 января совершил кражу. Тогда в полицию поступило анонимное сообщение о том, что по улице Перспективной в г. Запорожье неизвестный несет крышку люка. Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 1 ст. 185 УК Украины (Кража). Принятыми мерами следователи установили, что кражу совершил 48-летний ранее судимый гражданин. На сегодня полицейские установили его причастность еще к двум кражам кабеля. Продолжается проверка совершения злоумышленником аналогичных преступлений на территории района.
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