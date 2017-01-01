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В Запорожье бывший заключенный пошел на новое преступление
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По информации нацполиции области, 4 января в 13:18 в Александровское отделение полиции через «102» обратился 35-летний житель Запорожья. В 13:15 на территории рынка по ул. Жуковского неизвестный открыто, путем рывка с прилавка, завладел его сумкой с личными вещами. Принятыми мерами розыска сотрудники патрульной полиции установили, что уголовное правонарушение совершил 36-летний ранее судимый мужчина. Последний был доставлен в Александровское отделение полиции. Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и направлен в изолятор временного содержания. Следователем отделения полиции сведения о происшествии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Продолжается расследование.
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