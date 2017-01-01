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В Запорожской области женщина стала жертвой собственного мужа
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Нацполиция информирует, что вчера, в 21:43 в Бердянский отдел полиции через «102» поступило сообщение о том, что в больницу с места жительства с телесными повреждениями доставлена 31-летняя женщина. Установлено, что в 21:20 в ходе внезапно возникшей ссоры 49-летний мужчина нанес потерпевшей удар ножом. Предварительная квалификация уголовного правонарушения - ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
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