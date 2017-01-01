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В Запорожье вспыхнувшая агрессия закончилась убийством человека
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Полиция сообщает, что 4 января в 13:00 в Шевченковское отделение полиции через «102» поступило сообщение о том, что около 12:30 по месту жительства по улице Спартака Маковского 45-летний мужчина во время внезапно возникшей ссоры на бытовой почве нанес ножевое ранение своему отчиму 1941 года рождения. Последний скончался на месте. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается расследование.
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