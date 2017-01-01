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Пьяный запорожец сначала избил жену, а затем начал обстрел
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Пьяный запорожец сначала избил жену, а затем начал стрелять по улице с балкона. Семейный конфликт случился накануне утром. А уже к вечеру, когда, по всей видимости, стадия опьянения дебошира достигла предела, тот стал стрелять с балкона. В результате мужчину обезвредили, а у него изъяли арсенал оружия.
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