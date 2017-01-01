Боец из Запорожья попал в контрактный капкан

Контрактный капкан, или что изменилось в перспективах увольнения из вооруженных сил Украины по истечении срока действия контракта? К нам в редакцию обратился боец 55-ой отдельной артбригады, который не хочет продолжать службу после окончания контракта

Дмитрию Макарову – 21. Он уроженец Запорожской области, у бойца 55-ой отдельной артбригады есть трехлетняя дочь. По истечении срока действия контракта он захотел уволиться из ВСУ. Но формулировка «до окончания срока действия особого периода или полной демобилизации» как и прежде – камень преткновения для желающих покинуть службу

(СХ00:35 M2U09432 Титр: Дмитрий Макаров, военнослужащий 55-ой отдельной артбригады

00:23 в 13-ому році в ноябрі місяці заключив на три роки контракт, в 14-ому році в началі року поїхав вже в АТО, в 18 років я був в АТО в окруженії в Южном котлі, приїхав із котла, далі продовжував службу в 55-ій, потім іще їздив в Курахово, в Артемівськ їздили, тепер в мене скінчився контракт в прошлому році, я тепер не бажаю їхати в зону бойових дій, бо в мене папа загинув минулого року і тут дочка, а вони мене хочуть поять в АТО, я відмовляюся їхати 00:58)

Дмитрия уже завтра собираются отправить в подразделение воинской части в Кривом Роге. (Титр: архивное видео) Летом этого года мы уже рассказывали о схожей истории с запорожским бойцом Сергеем Чабаном, которого не отпускали из расположения части даже после окончания срока действия контракта. Его, к слову, как и Дмитрия, завтра так же отправят в Кривой Рог, (конец титра) рассказал боец. За время службы механик-водитель Макаров трижды – суммарно более семи месяцев побывал в зоне АТО

(СХ00:12 M2U09432 Титр: Дмитрий Макаров, военнослужащий 55-ой отдельной артбригады

02:23 вообще несправедливо, тому що дехто зовсім не був в зоні АТО ні разу 02:27 СКЛЕЙКА 02:32 в штабах сидять і нічого не дєлають, ну я не спорю, бумажки там перебирають, но все одно, це несправедливо по відношенню до інших військовослужбовців 02:40)

(Титр: архивное видео) В разговоре по телефону заместитель командира 55-ой отдельной артбригады подполковник Игорь Неминский рассказал о том, что отправка бойцов в другие части – это выполнение приказа Генштаба ВСУ, а не прихоть руководства. Отправляют тех, кто находится расположении части, чтобы не выдергивать бойцов с передовой. (конец титра) В свою очередь, юристы говорят, что покинуть ряды ВСУ после окончания срока действия контракта не просто.

(СХ00:38 M2U09460 Титр: Иван Черкашин, юрист

00:32 по-прежнему те, у кого заключены долгосрочные контракты, остаются служить до полной демобилизации либо до окончания особого периода 00:43 СКЛЕЙКА 01:23 в данный вопрос Верховная Рада пыталась внести коррективы, более того, 12 июля был принят законопроект №4689, которым было предусмотрено немедленное окончание контрактов для тех, кто отслужил более года, полутора лет, однако данный законопроект был заветирован президентом, возвращен в Верховную Раду с наложенным вето и вето депутаты преодолеть уже не смогли 01:50)

(Титр: видео из интернета) Но буквально сегодня Президент Украины подписал уже другой закон №5337, который предполагает поэтапную замену личного состава ВСУ. Право на увольнение с военной службы получают те, кто проходит военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслужил не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту (конец титра) Так что позволит ли вступление в силу подписанного закона уволиться Дмитрию Макарову, станет известно в ближайшее время, а пока он отправится продолжать службу в другом городе

Контрактный капкан, или что изменилось в перспективах увольнения из вооруженных сил Украины по истечении срока действия контракта? К нам в редакцию обратился боец 55-ой отдельной артбригады, который не хочет продолжать службу после окончания контракта.



Дмитрию Макарову – 21. Он уроженец Запорожской области, у бойца 55-ой отдельной артбригады есть трехлетняя дочь. По истечении срока действия контракта он захотел уволиться из ВСУ, но формулировка «до окончания срока действия особого периода или полной демобилизации» как и прежде – камень преткновения для желающих покинуть службу. "В 2013-му році в листопаді місяці заключив на три роки контракт, в 2014-ому році в началі року поїхав вже в АТО. Далі продовжував службу в 55-ій, потім ще їздив в Курахово, в Артемівськ їздили, в минулому році в мене скінчився контракт. Я тепер не бажаю їхати в зону бойових дій, бо в мене тато загинув минулого року і тут дочка, а вони мене хочуть знову відправити в АТО, я відмовляюся їхати", - говорит Дмитрий Макаров, военнослужащий 55-ой отдельной артбригады.



Дмитрия уже завтра собираются отправить в подразделение воинской части в Кривом Роге. Летом этого года мы уже рассказывали о схожей истории с запорожским бойцом Сергеем Чабаном, которого не отпускали из расположения части даже после окончания срока действия контракта. Его, к слову, как и Дмитрия, завтра так же отправят в Кривой Рог, рассказал боец. За время службы механик-водитель Макаров трижды – суммарно более семи месяцев побывал в зоне АТО.



В разговоре по телефону заместитель командира 55-ой отдельной артбригады подполковник Игорь Неминский рассказал о том, что отправка бойцов в другие части – это выполнение приказа Генштаба ВСУ, а не прихоть руководства. Отправляют тех, кто находится в расположении части, чтобы не выдергивать бойцов с передовой. В свою очередь, юристы говорят, что покинуть ряды ВСУ после окончания срока действия контракта не просто: "По-прежнему те, у кого заключены долгосрочные контракты, остаются служить до полной демобилизации либо до окончания особого периода. В данный вопрос Верховная Рада пыталась внести коррективы, более того, 12 июля был принят законопроект №4689, которым было предусмотрено немедленное окончание контрактов для тех, кто отслужил более года, полутора лет, однако данный законопроект был заветирован президентом, возвращен в Верховную Раду с наложенным вето и вето депутаты преодолеть уже не смогли", - говорит Иван Черкашин, юрист.

Но буквально сегодня Президент Украины подписал уже другой закон №5337, который предполагает поэтапную замену личного состава ВСУ. Право на увольнение с военной службы получают те, кто проходит военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и отслужил не менее 18 месяцев с даты его продления. Также уволиться имеют право военные, заключившие контракт сроком до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужившие не менее 24 месяцев военной службы по контракту. Так что позволит ли вступление в силу подписанного закона уволиться Дмитрию Макарову, станет известно в ближайшее время, а пока он отправится продолжать службу в другом городе.



