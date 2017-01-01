В Запорожском управлении полиции рассказали о том, какие вызовы поступали на линию 102 в новогоднюю ночь

Новый год без эксцессов. Запорожцы встретили 2017-ый спокойно, мирно и без особых происшествий. О том, какие вызовы поступали на линию 102 в новогоднюю ночь, нам рассказали в управлении патрульной полиции.

То ли усиление транспортного и пешего патрулирования города сотрудниками полиции при сотрудничестве со спецподразделениями ГУНП и бойцами Нацгвардией, то ли в сознании горожан что-то поменялось или же алкоголя было выпито меньше, но итог такой: Запорожье встретило Новый год без особых происшествий. Всего в новогоднюю ночь по линии 102 было принято 224 вызова и большинство из них – это жалобы на громкую музыку, шумные компании и т.п. Одним из главных объектов, где охранялся общественный порядок, была областная елка на площади Фестивальной. Несмотря на столпотворение, здесь хулиганства или других правонарушений так же не наблюдалось, рассказывают в полиции. Гуляли здесь примерно до 5 утра.

(СХ 00:33 M2U09160 Титр: Юлия Шеймухова, пресс-секретарь управления патрульной полиции г. Запорожье

00.50 саме в свята ми затримували водив в стани алкогольного спяниння, всього 20 чоловик. Навить у нас був такий, якого ми затримували двичи за день. А взагали за свята ми опрацювали близько пивтори тисячи викликив ризного характеру. У нас було два грабежи – це першого сичня. 01.11; 01.25Також було дви крадижки розкрито, це спроба викрасти кондиционер 01.29; 01.37 а також крадижки в магазинах харчив 01.45)

3 января в полицию обратился запорожец, который увидел на улице 13-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привел ее к себе домой и вызвал полицию. Оказалось, что ребенок проживает с бабушкой на проспекте Юбилейном. По месту жительства полицейские обнаружили еще двух несовершеннолетних, которые, как выяснилось, сбежали из бердянского интерната.

Новый год без эксцессов. Запорожцы встретили 2017-ый спокойно, мирно и без особых происшествий. О том, какие вызовы поступали на линию 102 в новогоднюю ночь, нам рассказали в управлении патрульной полиции.



То ли усиление транспортного и пешего патрулирования города сотрудниками полиции при сотрудничестве со спецподразделениями ГУНП и бойцами Нацгвардией, то ли в сознании горожан что-то поменялось или же алкоголя было выпито меньше, но итог такой: Запорожье встретило Новый год без особых происшествий. Всего в новогоднюю ночь по линии 102 было принято 224 вызова и большинство из них – это жалобы на громкую музыку, шумные компании и т.п. Одним из главных объектов, где охранялся общественный порядок, была областная елка на площади Фестивальной. Несмотря на столпотворение, здесь хулиганства или других правонарушений также не наблюдалось, рассказывают в полиции. Гуляли здесь примерно до 5 утра.



3 января в полицию обратился запорожец, который увидел на улице 13-летнюю девочку в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина привел ее к себе домой и вызвал полицию. Оказалось, что ребенок проживает с бабушкой на проспекте Юбилейном. По месту жительства полицейские обнаружили еще двух несовершеннолетних, которые, как выяснилось, сбежали из бердянского интерната.



