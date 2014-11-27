В Запорожье в канун Нового года предпринимателей ждал неприятный «сюрприз»

Новые налоги и массовое закрытие небольших частных предприятий. Новый год для некоторых предпринимателей начался с визита в фискальную службу и к государственному регистратору. Подробности далее в сюжете.

ФОП или ФЛП – сокращенно так называют физических лиц-предпринимателей, в народе просто частный предприниматель. Такой вид предпринимательской деятельности был очень распространен в бизнес среде и отлично подходил для небольшой торговли, временных подработок, выполнения некоторых подрядов. Удобен ФОП был тем, что в месяцы, когда предприниматель не имел доходов, платить налоги не нужно было, просто вовремя сдавали нулевые декларации. С этого года все изменилось. Прямо под ёлочку 27 декабря Президентом были подписаны изменения в налоговое законодательство относительно работы физлиц предпринимателей, в которых говорилось, что уже с 1 января ФОПы будут платить единый социальный взнос, порядка 700 гривен в месяц, даже если доходов и вовсе нет. В этот же день предприниматели атаковали приемные государственных регистраторов, чтобы закрыть свое предприятие. (СХ00:32 Титр: Анжела Тихая, заместитель директора департамента регистрационных услуг Запорожского горсовета

M2U09420.MPG 00:27 – 00:50 «в связи с изменениями в законодательстве…очереди были достаточно большими» 01:03 – 01:12 «но наши регистраторы справились…до последнего клиента» ) Сегодня очередей уже почти нет, ведь, те кто не успел закрыть предприятие за три дня декабря уже автоматически заплатят 704 гривны налогов за январь, предполагают предприниматели, потому уже не спешат. (СХ00:13 Титр: Александр, предприниматель

M2U09401.MPG 00:42 – 00:55 «я полтора года не работаю, смысл мне платить 704 гривны не имея доходов, я не работаю» ) Фискальная служба пока не комментирует ситуацию, ждут разъяснений. В городском департаменте развития предпринимательства объясняют, закрываются те, кто и так не вел свою деятельность. (СХ00:16 Титр: Людмила Богачёва, начальник отдела департамента развития предпринимательства Запорожского горсовета

M2U09421.MPG 03:44 – 04:00 «обращаются для закрытия те предприниматели, которые не ведут деятельность…оплатить налог либо оставить» ) И таких как оказалось не мало. По данным всеукраинского сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний, всего за неделю ликвидировались более 10 тысяч ФОПов, это при том, что неделя была праздничная. Светлана физлицо-предприниматель, предприятие зарегистрировала 5 лет назад для торговли секондхендом, потом не сложилось, бизнес свернула, а предприятие оставила на всякий случай. В бизнес среде это называют спящее предприятие. О том, что теперь, будучи домохозяйкой, должна платить 704 гривны налогов ежемесячно, женщина узнала случайно. (СХ00:26 Титр: Светлана, предприниматель

M2U09379.MPG 00:16 – 00:30 «слышала, а потом вчера узнала, что…придется платить…не работаю, с чего платить» 01:44 – 01:56 «я подошла в налоговую, мне сказали идти к регистратору…а потом проверки, но я не вела деятельность более 5 лет, какие проверки могут быть у меня» ) Радует только то, что процедура закрытия частного предприятия упрощена и не занимает много времени. (СХ00:28 Титр: Анжела Тихая, заместитель директора департамента регистрационных услуг Запорожского горсовета

M2U09421.MPG 00:12 – 00:40 «для того чтобы прекратить свою предпринимательскую деятельность…в райадминистрациях в семи районах» ) После визита к государственному регистратору необходимо еще написать соответствующее заявление в налоговой, после чего фискалы проведут проверку, и если нарушений нет – предприятие ликвидируют.

Новые налоги и массовое закрытие небольших частных предприятий. Новый год для некоторых предпринимателей начался с визита в фискальную службу и к государственному регистратору.



ФОП или ФЛП – сокращенно так называют физических лиц-предпринимателей, в народе просто частный предприниматель. Такой вид предпринимательской деятельности был очень распространен в бизнес среде и отлично подходил для небольшой торговли, временных подработок, выполнения некоторых подрядов. Удобен ФОП был тем, что в месяцы, когда предприниматель не имел доходов, платить налоги не нужно было, просто вовремя сдавали нулевые декларации. С этого года все изменилось. Прямо под ёлочку 27 декабря Президентом были подписаны изменения в налоговое законодательство относительно работы физлиц предпринимателей, в которых говорилось, что уже с 1 января ФОПы будут платить единый социальный взнос, порядка 700 гривен в месяц, даже если доходов и вовсе нет. В этот же день предприниматели атаковали приемные государственных регистраторов, чтобы закрыть свое предприятие. Сегодня очередей уже почти нет, ведь те, кто не успел закрыть предприятие за три дня декабря, уже автоматически заплатят 704 гривны налогов за январь, предполагают предприниматели, потому уже не спешат.

Фискальная служба пока не комментирует ситуацию, ждут разъяснений. В городском департаменте развития предпринимательства объясняют, закрываются те, кто и так не вел свою деятельность. И таких, как оказалось, не мало. По данным всеукраинского сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний, всего за неделю ликвидировались более 10 тысяч ФОПов, это при том, что неделя была праздничная. Радует только то, что процедура закрытия частного предприятия упрощена и не занимает много времени.

После визита к государственному регистратору необходимо еще написать соответствующее заявление в налоговой, после чего фискалы проведут проверку, и если нарушений нет – предприятие ликвидируют.







