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В минувшем году запорожцы уплатили налогов на сумму более 10 миллиардов
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Более 10 миллиардов грн в бюджеты всех уровней. Именно столько налогов уплатили запорожцы в минувшем году. Сумма в 10 млрд 145 млн превысила показатель за 2015 год на 3, 7 млрд грн, сообщают в Главном управлении фискальной службы в Запорожской области. В бюджет страны направлено более 4х миллиардов, в местную казну уплачено почти 6. Бюджеты общин получили почти миллиард гривен дополнительных средств. Запорожские предприятия перечислили 503 миллиона налога на прибыль при ожидаемой сумме 424 млн. В поддержку Вооруженных сил Украины запорожцы направили 341 млн гривен военного сбора.
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