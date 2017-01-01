ТРК "Алекс"
Стрельба в Запорожье
ОК ГУ НП в Запорожской области информирует, что 3 января в 18:20 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение из службы «102», куда позвонила местная жительница. Женщина сообщила, что на ее 13-летнего сына и его товарища во дворе дома напали неизвестные и выстрелили из пневматического оружия. По указанному адресу был направлен наряд патрульной полиции. При проверке этого сообщения, женщина, которая звонила в полицию, написала заявление, в котором просит проверку не проводить. В ситуации, произошедшей разобралась самостоятельно. Претензий ни к кому не имеет и просит больше не беспокоить по этому поводу. От прохождения судебно-медицинской экспертизы потерпевшие отказались.
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