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В Запорожье зафиксировали случай суицида
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Отдел коммуникаций Нацполиции в Запорожской области сообщает, что 3 января, в 16:05 в Коммунарское отделение полиции поступило сообщение о том, что в 5-ю городскую больницу с телесными повреждениями доставлена 48-летняя жительница Запорожья. Женщина пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна собственной квартиры, находящейся на 4 этаже. Под наблюдением врачей женщина умерла в медицинском учреждении. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Продолжается расследование.
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