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В Запорожье при трагических обстоятельствах погиб пенсионер
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Полицейские сообщают, что во вторник, 3 января, в 12:42 в Вознесеновское отделение полиции поступило сообщение через «102» о том, что в 12:20 на перекрестке улицы Лермонтова и проспекта Соборного произошло ДТП. 56-летний водитель автомобиля «ВАЗ» совершил наезд на 74-летнего пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. В результате аварии пешеход с телесными повреждениями доставлен в 5-ю городскую больницу. От полученных телесных повреждений мужчина скончался под наблюдением врачей. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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