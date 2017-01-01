В Запорожье праздновали день рождение одного из лидеров ОУН 1 января в Запорожье представители националистических организаций отпраздновали 108 лет со дня рождения одного из лидеров ОУН Степана Бандеры. Участники акции провели факельное шествие от площади Маяковского до майдана Героев Революции. Празднование дня рождения Бандеры в Запорожье в таком формате проходит впервые. 1 января в Запорожье представители националистических организаций отпраздновали 108 лет со дня рождения одного из лидеров ОУН Степана Бандеры. Участники акции провели факельное шествие от площади Маяковского до майдана Героев Революции. Празднование дня рождения Бандеры в Запорожье в таком формате проходит впервые. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО