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В Запорожье закрыли подпольный бизнес
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Очередной подпольный водочный цех в Запорожье. Сотрудники управления защиты экономики совместно с работниками Днепровского отдела полиции пресекли деятельность цеха по изготовлению водочного фальсификата известных торговых марок. В дальнейшем катанка оснащалась поддельными акцизными марками и продавалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной продукции. В ходе проведения санкционированных обысков цеха и складских помещений, полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок фальсификата, 2800 поддельных марок акцизного сбора, более 200 литров спирта и полуавтоматизированный станок для закупоривания бутылок. Досудебное расследование продолжается.
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