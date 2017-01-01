В Запорожье закрыли подпольный бизнес Очередной подпольный водочный цех в Запорожье. Сотрудники управления защиты экономики совместно с работниками Днепровского отдела полиции пресекли деятельность цеха по изготовлению водочного фальсификата известных торговых марок. В дальнейшем катанка оснащалась поддельными акцизными марками и продавалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной продукции. В ходе проведения санкционированных обысков цеха и складских помещений, полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок фальсификата, 2800 поддельных марок акцизного сбора, более 200 литров спирта и полуавтоматизированный станок для закупоривания бутылок. Досудебное расследование продолжается. Очередной подпольный водочный цех в Запорожье. Сотрудники управления защиты экономики совместно с работниками Днепровского отдела полиции пресекли деятельность цеха по изготовлению водочного фальсификата известных торговых марок. В дальнейшем катанка оснащалась поддельными акцизными марками и продавалась в торговых сетях Запорожья под видом фирменной продукции. В ходе проведения санкционированных обысков цеха и складских помещений, полицейские обнаружили и изъяли более двух тысяч бутылок фальсификата, 2800 поддельных марок акцизного сбора, более 200 литров спирта и полуавтоматизированный станок для закупоривания бутылок. Досудебное расследование продолжается. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Январь 2017 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО