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В Запорожской области продавец оказался вором
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По информации ОК ГУ НП в Запорожской области, 2 января, в 09:40 в Мелитопольский отдел полиции обратился 53-летний житель села Орлово. 6 декабря заявитель перечислил деньги в сумме 132 тысячи гривен за приобретение селитры. Но до настоящего времени мужчина заказ не получил, а деньги никто не вернул. Торговый представитель на телефонные звонки не отвечает. Сведения о событии внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Продолжается расследование.
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