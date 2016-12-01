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В курортном городке Запорожской области установили символ Нового года
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Желающие отметить Новый год на пляже могут сделать это в Кирилловке. Елка с гирляндами и новогодними шарами установлена прямо на берегу моря.
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