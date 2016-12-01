В курортном городке Запорожской области установили символ Нового года

Желающие отметить Новый год на пляже могут сделать это в Кирилловке. Елка с гирляндами и новогодними шарами установлена прямо на берегу моря. Желающие отметить Новый год на пляже могут сделать это в Кирилловке. Елка с гирляндами и новогодними шарами установлена прямо на берегу моря.