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В Запорожье Дед Мороз со Снегурочкой прыгнули с моста
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Дед Мороз со Снегурочкой прыгнули с моста в Запорожье. Так запорожские экстремалы проводили старый год. Несколько десятков горожан, переодетых в новогодние костюмы, собрались на Хортице, прыгали с моста и катались на каяках вокруг острова.
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