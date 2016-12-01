В Запорожье Дед Мороз со Снегурочкой прыгнули с моста

ед Мороз со Снегурочкой прыгнули с моста в Запорожье. Так запорожские экстремалы проводили старый год. Несколько десятков горожан, переодетых в новогодние костюмы, собрались на Хортице, прыгали с моста и катались на каяках вокруг острова. ед Мороз со Снегурочкой прыгнули с моста в Запорожье. Так запорожские экстремалы проводили старый год. Несколько десятков горожан, переодетых в новогодние костюмы, собрались на Хортице, прыгали с моста и катались на каяках вокруг острова.