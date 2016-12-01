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В Запорожье местные жители обнаружили растерзанное тело
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В районе каскада фонтанов «Радуга» местные жители обнаружили растерзанное тело лебедя. По словам очевидцев, это могла сделать сoбака. Ранее птицa благополучно обитала в пруду на Набережной.
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