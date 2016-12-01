В Запорожской области произошла трагедия

В Вольнянском районе поезд сбил 25-летнего молодого человека. Трагедия произошла oколо села Значковое. Личность погибшего пока не установлена. В Вольнянском районе поезд сбил 25-летнего молодого человека. Трагедия произошла oколо села Значковое. Личность погибшего пока не установлена.