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В Запорожье «разули» легковушку
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С чужими колесами далеко не уедешь. Не получилось это и у двух злоумышленников, которые сегодня ночью на улице Запорожской «разули» Тойоту Кэмри, сняв с нее два колеса. Их задержали правоохранители. Нарушителями оказались двое жителей Днепра, у которых при себе была сумка с гаечными ключами и двумя домкратами.
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