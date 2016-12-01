В Запорожье «разули» легковушку

С чужими колесами далеко не уедешь. Не получилось это и у двух злоумышленников, которые сегодня ночью на улице Запорожской «разули» Тойоту Кэмри, сняв с нее два колеса. Их задержали правоохранители. Нарушителями оказались двое жителей Днепра, у которых при себе была сумка с гаечными ключами и двумя домкратами С чужими колесами далеко не уедешь. Не получилось это и у двух злоумышленников, которые сегодня ночью на улице Запорожской «разули» Тойоту Кэмри, сняв с нее два колеса. Их задержали правоохранители. Нарушителями оказались двое жителей Днепра, у которых при себе была сумка с гаечными ключами и двумя домкратами. С чужими колесами далеко не уедешь. Не получилось это и у двух злоумышленников, которые сегодня ночью на улице Запорожской «разули» Тойоту Кэмри, сняв с нее два колеса. Их задержали правоохранители. Нарушителями оказались двое жителей Днепра, у которых при себе была сумка с гаечными ключами и двумя домкратами.

