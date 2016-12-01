Новости нейрохирургии 5-й городской больницы

Новости нейрохирургии. Пошаговое применение малоинвазивных методик в комплексе с медикаментозными и физиотерапевтическими методами в пятой горбольнице дают результаты.

Это операционная нейрохирургии – святая святых 5-й больницы. Здесь лечат хронический болевой синдром, опухоли, дегенеративные изменения позвоночника, невролгию тройничного нерва, грыжи диска и многое другое. Через 30-кратный микроскоп можно увидеть самые мелкие структуры в головном мозге, а операционный флюороскоп обеспечит точность операций на позвоночнике. Эндоскопическая стойка позволяет удалять внутричерпеные гематомы через кожу, на протрузию межпозвонковых дисков термически воздействует лазерная установка. Отдельное направление – реконструкция поврежденных нервов конечностей и устранение туннельных нейропатий с применением радиочастотной модуляции.

(СХ 00:28 8576 Титр: Дмитрий Ивахненко заведующий нейрохирургическим отделением больницы экстренной и скорой медпомощи

4:30 в этом году мы собираемся сделать несколько новых операций…лечиьть эту боль хроническую 4:58)

Александр проопериван 2 часа назад. Говорит, почувствовал резкую боль в позвоночнике и онемение в левой ноге. Нога отказала. В больнице сделали томограмму (8630 -0:26). Позвоночный канал был сдавлен грыжей межпозвонкового диска.

(СХ 00:21 8630 Титр: Александр пациент

0:36 по ощущениям уже возвращается чувствительность в ногу…уже нормально работает 0:57)

Тамару привезла в больницу карета скорой. Медики оценили ее состояние как тяжелое. Вначале как бы сильно повысилось артериальное давление, на самое деле оказалось – кровоизлияние в головной мозг. Операцию удалось провести вовремя.

(СХ 00:20 8641 Титр: Тамара пациентка

0:58 сильно болела голова обезбаливающие не помогали…хорошо сплю 1:18)

Сейчас в отделение нейрохирургии выполняют операции до 8-й, максимальной степени сложности. Это позволяет техник и опыт. Рассчитывают еще и на технический прорыв в будущем с новым томографом,ангиографом, есть планы на эндовоскулярную хирургию головного мозга через его сосуды. За этот год удалось спасти около сотни жизней тех, кто получил инсульт, прооперированы примерно 50 травм позвоночника и 70 дегенеративных изменений. Говорят, чем раньше обратиться – тем больше шансов на удачный исход.

Новости нейрохирургии. Пошаговое применение малоинвазивных методик в комплексе с медикаментозными и физиотерапевтическими методами в пятой горбольнице дают результаты.

Операционная нейрохирургии – святая святых 5-й больницы. Здесь лечат хронический болевой синдром, опухоли, дегенеративные изменения позвоночника, невролгию тройничного нерва, грыжи диска и многое другое. Через 30-кратный микроскоп можно увидеть самые мелкие структуры в головном мозге, а операционный флюороскоп обеспечит точность операций на позвоночнике. Эндоскопическая стойка позволяет удалять внутричерепные гематомы через кожу, на протрузию межпозвонковых дисков термически воздействует лазерная установка. Отдельное направление – реконструкция поврежденных нервов конечностей и устранение туннельных нейропатий с применением радиочастотной модуляции.



Сейчас в отделение нейрохирургии выполняют операции до 8-й, максимальной степени сложности. Это позволяет техник и опыт. Рассчитывают еще и на технический прорыв в будущем с новым томографом, ангиографом, есть планы на эндовоскулярную хирургию головного мозга через его сосуды. За этот год удалось спасти около сотни жизней тех, кто получил инсульт, прооперированы примерно 50 травм позвоночника и 70 дегенеративных изменений. Говорят, чем раньше обратиться – тем больше шансов на удачный исход.



