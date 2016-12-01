Новый год за границей. Из запорожского аэропорта можно недорого улететь в теплые страны, а из них и вовсе – в любую точку мира. Об этом нам рассказали в КП «Международный аэропорт «Запорожье». Наши журналисты побывали на аэровокзале, чтобы узнать, в каких странах запорожцы предпочитают встречать Новый год и какие рейсы для этого существуют в Запорожье.

Запорожский аэропорт продолжает развиваться, ремонтируется здание, открываются новые рейсы. Самыми популярными направлениями у запорожцев сегодня - в киевские аэропорты Жуляны и Борисполь, а также в Стамбул.

(СХ 00:32 M2U08993 Титр: Виктор Бискупский, директор КП «Международный аэропорт «Запорожье»

01.02 через Стамбул наши пассажиры имеют возможность улететь практически в любую страну мира. И точно так же через Борисполь они могут улететь в любую страну мира, чем они и пользуются. У нас в этом году заметно вырос поток пассажиров, собственно рост составил 2,2 раза, мы очень этим удовлетворены 01.21; 01.33 поток вырос из-за того, что у нас появились новые рейсы 01.36; 02.03 ну это авиакомпании поверили, что мы развиваемся, продвигаемся и выполняем те планы, которые были намечены совместно с городским советом и наш аэропорт начинает пользоваться спросом02.13)

Наш аэропорт начинает пользоваться спросом не только у запорожцев. Жители соседних городов так же едут к нам, чтобы улететь. Днепрянки Надежда и Анна – с улыбками и хорошим настроением ожидают свой рейс. Обе летят в Стамбул, а оттуда каждая в своем направлении.

(СХ 00:14 M2U09034 Титр: Надежда Сажина, пассажир запорожского аэропорта (приехала из г. Днепр)

00.10 на Новый год дети пригласили к себе в Екатеринбург и я лечу из Запорожья «Запорожье–Стамбул–Екатеринбург». – Почему именно из Запорожья летите? – Получается здесь дешевле билеты 00.20; 00.32 настроение чудесное, готовы к встрече Нового года, к встрече с детьми, с родственниками00.36)

(СХ 00:08 M2U09035 Титр: Анна Погребняк, пассажир запорожского аэропорта (приехала из г. Днепр)

00.12 турагент мне предложил, потому что дешевле билеты, потому что летим из Запорожья 00.15; 00.18 через Стамбул в Тель-Авив. Еду отмечать Новый год хахаха 00.23)

Оказывается, многие пассажиры летят отпраздновать Новый год в теплые страны.

(СХ 00:25 M2U08995 Титр: Александр Селюков, главный инженер КП «Международный аэропорт «Запорожье»

00.12 летают в Турцию, у нас 10 рейсов, 11 даже уже. В Египет летают. В Киев – два рейса в неделю. И летают в Минск. 00.27; 02.10 больше, конечно, людей в новогодние праздники стараются улететь в теплые страны – ту же Турцию, тот же Египет 02.20)

(СХ 00:20 M2U09062 Титр: пассажир запорожского аэропорта (приехал из г. Мелитополь)

00.10 Новый год, новогодние праздники хотим отметить в шортах 00.14; 00.18 мы летим на Филиппины, на Филиппинские острова 00.21 ; 00.27 хотим посмотреть, как там природа, первый раз туда летим, обычно мы выбираем на Новый год разные страны, чтобы было больше впечатлений 00.36)

(СХ 00:12 M2U09061 Титр: Наталья, пассажир запорожского аэропорта (приехала из г. Днепр)

00.17 четко в Стамбул, четко на праздники, просто отдохнуть с друзьями 00.21; 00.27 уже не первый год за границей отмечаем, вот решили еще раз за границей повторить это все 00.31; 00.47 настроение есть праздничное? – да, конечно, я уже прям жду, не могу 00.51)

Тем временем, в запорожском аэропорту во всю кипит работа по реконструкции. Обещанный ремонт в аэробаре завершен, интерьер полностью обновлен и теперь здесь красиво и уютно. Ожидание рейса теперь проходит приятнее. Подходят к завершению и работы по созданию нового терминала-накопителя для местных воздушных линий. Так что с Нового года уровень комфорта обслуживания пассажиров возрастет. И, конечно, в Международном аэропорту «Запорожье» идет подготовка к реализации оговоренных планов: в 2017 году здесь будет выполнена реконструкция здания аэровокзала и возведен новый терминал.

Новый год за границей. Из запорожского аэропорта можно недорого улететь в теплые страны, а из них и вовсе – в любую точку мира. Об этом нам рассказали в КП «Международный аэропорт «Запорожье». Наши журналисты побывали на аэровокзале, чтобы узнать, в каких странах запорожцы предпочитают встречать Новый год и какие рейсы для этого существуют в Запорожье.



Запорожский аэропорт продолжает развиваться, ремонтируется здание, открываются новые рейсы. Самыми популярными направлениями у запорожцев сегодня - в киевские аэропорты Жуляны и Борисполь, а также в Стамбул.



Наш аэропорт начинает пользоваться спросом не только у запорожцев. Жители соседних городов так же едут к нам, чтобы улететь. Оказывается, многие пассажиры летят отпраздновать Новый год в теплые страны.



Тем временем, в запорожском аэропорту во всю кипит работа по реконструкции. Обещанный ремонт в аэробаре завершен, интерьер полностью обновлен и теперь здесь красиво и уютно. Ожидание рейса теперь проходит приятнее. Подходят к завершению и работы по созданию нового терминала-накопителя для местных воздушных линий. Так что с Нового года уровень комфорта обслуживания пассажиров возрастет. И, конечно, в Международном аэропорту «Запорожье» идет подготовка к реализации оговоренных планов: в 2017 году здесь будет выполнена реконструкция здания аэровокзала и возведен новый терминал.

