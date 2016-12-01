Городская власть сделала подарок жителям Запорожья

Новый маршрут для жителей города. В Запорожье после многолетнего простоя возобновили движение 33-ого маршрута, который будет курсировать от улицы Ласточкина (бывшей Чапаева) до вокзала Запорожье-2

Жители города по улице Ласточкина (бывшей Чапаева) давно просили возобновить движение 33-ого маршрута, который много лет назад упразднили. Из отдаленного места добираться до ближайшей остановки далеко и тяжело, особенно в зимнее время

(СХ00:18 026D000 Титр: Валентина Рогулина, председатель квартального комитета

00:14 уже больше пятнадцати лет у нас нет тут общественного городского транспорта 00:18 СКЛЕЙКА 00:58 бабушки уже забыли, что здесь когда-то был городской транспорт, дети вообще не знали об этом, но здесь же когда-то ходил и мы вообще оторваны от города – поездка в поликлинику, ну везде, мы просто не можем отсюда выехать 01:12)

Перевозчик пока временный, так как те перевозчики, которые курсируют рядом, отказались от предложения управления транспорта и связи горсовета внести улицу в маршрут своего движения. Автобус №33 «Ул. Н. Ласточкина - вокзал «Запорожье-ІІ» будет также проходить по участкам улиц Говорухи, Парамонова, Северокольцевой, Чумаченко, по которым также отсутствовало движение общественного транспорта

(СХ00:19 027BP00 Титр: Артем Топольян, директор фирмы-перевозчика

00:28 маршруток работает шесть, то есть каждые десять минут разрыв идет между машинами, начинают время движения, потому что тут работают, с шести утра, ну и планируем до девяти, если нужно будет дежурные машины оставлять, чтобы людей подвозить, то будем их оставлять, ну это пока накатываем, будет такое время 00:47)

После проведения пассажирообследования будет объявлен конкурс на перевозку пассажиров на этом маршруте, пообещали представители городской власти

Новый маршрут для жителей города. В Запорожье после многолетнего простоя возобновили движение 33-ого маршрута, который будет курсировать от улицы Ласточкина (бывшей Чапаева) до вокзала Запорожье-2.



Жители города по улице Ласточкина (бывшей Чапаева) давно просили возобновить движение 33-ого маршрута, который много лет назад упразднили. Из отдаленного места добираться до ближайшей остановки далеко и тяжело, особенно в зимнее время.



Перевозчик пока временный, так как те перевозчики, которые курсируют рядом, отказались от предложения управления транспорта и связи горсовета внести улицу в маршрут своего движения. Автобус №33 «Ул. Н. Ласточкина - вокзал «Запорожье-ІІ» будет также проходить по участкам улиц Говорухи, Парамонова, Северокольцевой, Чумаченко, по которым также отсутствовало движение общественного транспорта.



После проведения пассажирообследования будет объявлен конкурс на перевозку пассажиров на этом маршруте, пообещали представители городской власти.



