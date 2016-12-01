В Запорожской области молодая девушка напала на мужа

Как сообщает нацполиция области, 28 декабря в 3:35 в Мелитопольский отдел ГУНП поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 21-летний местный житель с ножевым ранением. Телесные повреждения получил дома, около трех ночи, от 20-летней сожительницы. Гражданка опрошена. Сведения внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Как сообщает нацполиция области, 28 декабря в 3:35 в Мелитопольский отдел ГУНП поступило сообщение о том, что в городскую больницу доставлен 21-летний местный житель с ножевым ранением. Телесные повреждения получил дома, около трех ночи, от 20-летней сожительницы. Гражданка опрошена. Сведения внесены в ЕРДР и начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 128 УК Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение).