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В Запорожской области мужчина совершил убийство
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По информации отдела коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, 27 декабря в 16:40 в Ореховское ОП поступило сообщение о том, что в селе Новопокровка, в одном из частных домов по ул. Верхней, обнаружен труп жительницы села Димитрово, 1954 г.р., с телесными повреждениями. В ходе досудебного расследования, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), установлено, что смертельные повреждения потерпевшей нанес хозяин дома, 1956 года рождения. Трагедия произошла в ходе распития спиртного, во время внезапно возникшей ссоры.
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