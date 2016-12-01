В Запорожской области мужчина совершил убийство 27 декабря в 16:40 в Ореховское ОП поступило сообщение о том, что в селе Новопокровка, в одном из частных домов по ул. Верхней, обнаружен труп жительницы села Димитрово, 1954 г.р., с телесными повреждениями. В ходе досудебного расследования, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), установлено, что смертельные повреждения потерпевшей нанес хозяин дома, 1956 года рождения. Трагедия произошла в ходе распития спиртного, во время внезапно возникшей ссоры. По информации отдела коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, 27 декабря в 16:40 в Ореховское ОП поступило сообщение о том, что в селе Новопокровка, в одном из частных домов по ул. Верхней, обнаружен труп жительницы села Димитрово, 1954 г.р., с телесными повреждениями. В ходе досудебного расследования, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), установлено, что смертельные повреждения потерпевшей нанес хозяин дома, 1956 года рождения. Трагедия произошла в ходе распития спиртного, во время внезапно возникшей ссоры. По информации отдела коммуникаций Нацполиции в Запорожской области, 27 декабря в 16:40 в Ореховское ОП поступило сообщение о том, что в селе Новопокровка, в одном из частных домов по ул. Верхней, обнаружен труп жительницы села Димитрово, 1954 г.р., с телесными повреждениями. В ходе досудебного расследования, начатого по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), установлено, что смертельные повреждения потерпевшей нанес хозяин дома, 1956 года рождения. Трагедия произошла в ходе распития спиртного, во время внезапно возникшей ссоры. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! ОБЪЯВЛЕНИЕ Телекомпания "Алекс" на постоянную работу приглашает дизайнера. Оплата по результатам собеседования. тел. 213-91-53 НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО