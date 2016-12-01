Запорожские медики предупреждают об опасности обморожений

Чтобы праздник не обернулся бедой. Несмотря на относительно теплую погоду, врачи предупреждают об опасности обморожений. Говорят, здесь важны не столько низкие температуры, сколько длительность пребывания на открытом воздухе и состояние самого человека.

Хотя серьезных морозов пока что не было, зато есть влажность и случаи обморожения уже зафиксированы, говорят врачи. Прежде всего, у людей с низким социальным статусом, которые буквально живут на улице. Практически пред началом съемки одного такого выписывают из отделения.

(СХ 00:35 8647 Титр: Андрей Рылов заведующий хирургическим отделением больницы экстренной и скорой медпомощи

1:14 в нашей больнице созданы специальные бригады…на сосудистое русло 1:49)

Накануне праздников медики напоминают – избыточный прием алкоголя и длительное нахождение на улице могут привести к обморожениям. Поэтому советуют – чтобы не проводить время отдыха в больнице, соблюдать умеренность в питие горячительных напитков.

Чтобы праздник не обернулся бедой. Несмотря на относительно теплую погоду, врачи предупреждают об опасности обморожений. Говорят, здесь важны не столько низкие температуры, сколько длительность пребывания на открытом воздухе и состояние самого человека.



Хотя серьезных морозов пока что не было, зато есть влажность и случаи обморожения уже зафиксированы, говорят врачи. Прежде всего, у людей с низким социальным статусом, которые буквально живут на улице.



Накануне праздников медики напоминают – избыточный прием алкоголя и длительное нахождение на улице могут привести к обморожениям. Поэтому советуют – чтобы не проводить время отдыха в больнице, соблюдать умеренность в питие горячительных напитков.









