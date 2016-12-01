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Запорожские медики предупреждают об опасности обморожений
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Чтобы праздник не обернулся бедой. Несмотря на относительно теплую погоду, врачи предупреждают об опасности обморожений. Говорят, здесь важны не столько низкие температуры, сколько длительность пребывания на открытом воздухе и состояние самого человека.
Хотя серьезных морозов пока что не было, зато есть влажность и случаи обморожения уже зафиксированы, говорят врачи. Прежде всего, у людей с низким социальным статусом, которые буквально живут на улице.
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