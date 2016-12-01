ТРК "Алекс"
Областные власти торжественно вручили ключи от автобуса лицею-интернату
  
  
  
Областные власти торжественно вручили ключи от автобуса лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой Захисник».
  
Этот автобус закупили не в рамках программы школьный автобус. Для лицеистов этого интерната понадобилась машина большей вместительности – на 30 мест. Деньги – почти 2 с половиной миллиона гривен - выделили из областного бюджета. В отношении лицея вообще много планов. 
(СХ 00:20 519 Титр: Константин Брыль председатель облгосадминистрации 
0:56 очень много планов во-первых строительство спортзала…один из лучших сделать его в Украине 1:16)
Если депутаты поддержат – в следующем займутся проектированием спортзала и утеплением зданий Захисника. 

      Областные власти торжественно вручили ключи от автобуса лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой "Захисник".
   Этот автобус закупили не в рамках программы школьный автобус. Для лицеистов этого интерната понадобилась машина большей вместительности – на 30 мест. Деньги – почти 2 с половиной миллиона гривен - выделили из областного бюджета.


Если депутаты поддержат – в следующем займутся проектированием спортзала и утеплением зданий "Захисника". 
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