Областные власти торжественно вручили ключи от автобуса лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой Захисник».

Этот автобус закупили не в рамках программы школьный автобус. Для лицеистов этого интерната понадобилась машина большей вместительности – на 30 мест. Деньги – почти 2 с половиной миллиона гривен - выделили из областного бюджета. В отношении лицея вообще много планов.

(СХ 00:20 519 Титр: Константин Брыль председатель облгосадминистрации

0:56 очень много планов во-первых строительство спортзала…один из лучших сделать его в Украине 1:16)

Если депутаты поддержат – в следующем займутся проектированием спортзала и утеплением зданий Захисника.

Областные власти торжественно вручили ключи от автобуса лицею-интернату с усиленной военно-физической подготовкой "Захисник".

Этот автобус закупили не в рамках программы школьный автобус. Для лицеистов этого интерната понадобилась машина большей вместительности – на 30 мест. Деньги – почти 2 с половиной миллиона гривен - выделили из областного бюджета.



Если депутаты поддержат – в следующем займутся проектированием спортзала и утеплением зданий "Захисника".











