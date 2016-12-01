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В Запорожье фискальная служба утвердила график работы в выходные и праздничные дни
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Под конец года традиционно плательщики налогов, предприниматели стараются сдать налоговую отчетность. Фискальная служба утвердила график работы своих Центров обслуживания в выходные и праздничные дни. Итак, 31 декабря сдать отчеты можно до 13:00. 1,2,7 и 8 января у фискалов выходной. 9 января сдать отчеты можно будет до 18:00, а перед Рождеством наоборот закроются на час раньше обычного. Остальные дни Центры обслуживания работают в обычном режиме.
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