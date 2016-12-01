Выплата пенсий в Запорожье Пенсию за январь частично выплатят уже сейчас. Такое решение приняло правительство. Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты с 4 по 15 января 2017 года включительно, средства на банковский счет начислят с 27 по 29 декабря. Об этом сообщает областное отделение Пенсионного Фонда в Запорожской области. Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря. Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь на почтовых отделениях в последние дни декабря, получат ее с 5 января. Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты с 16 по 25 января или через почтовые отделения с 11 по 25 января пенсия будет выплачиваться в обычном режиме. Пенсию за январь частично выплатят уже сейчас. Такое решение приняло правительство. Пенсионерам, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты с 4 по 15 января 2017 года включительно, средства на банковский счет начислят с 27 по 29 декабря. Об этом сообщает областное отделение Пенсионного Фонда в Запорожской области. Пенсионерам, которые получают пенсию через почтовые отделения и имеют дату выплаты пенсии с 4 по 10 января, пенсия будет выплачиваться, начиная с 27 декабря. Пенсионерам, которые по разным причинам не смогут получить пенсию за январь на почтовых отделениях в последние дни декабря, получат ее с 5 января. Для пенсионеров, которые получают пенсию через банковские учреждения и имеют дату выплаты с 16 по 25 января или через почтовые отделения с 11 по 25 января пенсия будет выплачиваться в обычном режиме. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО