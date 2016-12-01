Налоговые проверки в Запорожском крае

Запорожские предприниматели должны около 160 миллионов гривен налоговикам. Об этом сообщают в фискальной службе. По результатам плановых и внеплановых проверок фискалами запорожского бизнеса, которых было всего более 400, выявлены нарушения налогового законодательства. В ходе ревизий в бюджет уже уплачено более 50 миллионов гривен. Тем не менее фискалы уверяют, цель проверок – не наказать предпринимателя, а упредить возможные махинации. Кроме этого, по сообщению налоговиков, налоговые проверки в регионе сокращены на 30%, проверяющие предупреждают о своем приходе, а внеплановые проверки проводятся только, если нарушения очевидны. Запорожские предприниматели должны около 160 миллионов гривен налоговикам. Об этом сообщают в фискальной службе. По результатам плановых и внеплановых проверок фискалами запорожского бизнеса, которых было всего более 400, выявлены нарушения налогового законодательства. В ходе ревизий в бюджет уже уплачено более 50 миллионов гривен. Тем не менее фискалы уверяют, цель проверок – не наказать предпринимателя, а упредить возможные махинации. Кроме этого, по сообщению налоговиков, налоговые проверки в регионе сокращены на 30%, проверяющие предупреждают о своем приходе, а внеплановые проверки проводятся только, если нарушения очевидны.