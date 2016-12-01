О режиме работы запорожской полиции на новогодние праздники

Полиция на праздники. Для предотвращения террористических проявлений и соблюдения общественной безопасности силовики области провели координационное совещание. Как будут охранять порядок на новогодние и рождественские праздники – рассказал заместитель начальника полиции области.

В общей сложности на территории области в местах массового отдыха пройдут около 40 праздничных мероприятий. По предварительным расчетам для несения службы в этот период будут задействованы около тысячи полицейских и 150 военнослужащих нагвардии. Это примерно в 2 раза больше чем в обычном режиме. Патрульные наряды будут приближены непосредственно к местам развлечения и пития.

(СХ 00:27 8889 Титр: Андрей Долинный заместитель начальника ГУ НП области

2:20 з метою негайного реагування на змини…суспильнонебезпечних ситуаций 2:47)

Пока что уже составили более 800 протоколов за торговлю елками в неустановленных местах и еще 17 – за несанкционированную продажу пиротехники. Режим повышенной готовности силовиков продлится до конца рождественских праздников.

Полиция на праздники. Для предотвращения террористических проявлений и соблюдения общественной безопасности силовики области провели координационное совещание. Как будут охранять порядок на новогодние и рождественские праздники – рассказал заместитель начальника полиции области.



В общей сложности на территории области в местах массового отдыха пройдут около 40 праздничных мероприятий. По предварительным расчетам для несения службы в этот период будут задействованы около тысячи полицейских и 150 военнослужащих нагвардии. Это примерно в 2 раза больше чем в обычном режиме. Патрульные наряды будут приближены непосредственно к местам развлечения и пития.



Пока что уже составили более 800 протоколов за торговлю елками в неустановленных местах и еще 17 – за несанкционированную продажу пиротехники. Режим повышенной готовности силовиков продлится до конца рождественских праздников.







