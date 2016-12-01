ТРК "Алекс"
О режиме работы запорожской полиции на новогодние праздники
  
Полиция на праздники. Для предотвращения террористических проявлений и соблюдения общественной безопасности силовики области провели координационное совещание. Как будут охранять порядок на новогодние и рождественские праздники – рассказал заместитель начальника полиции области.
  
В общей сложности на территории области в местах массового отдыха пройдут около 40 праздничных мероприятий. По предварительным расчетам для несения службы в этот период будут задействованы около тысячи полицейских и 150 военнослужащих нагвардии. Это примерно в 2 раза больше чем в обычном режиме. Патрульные наряды будут приближены непосредственно к местам развлечения и пития.
(СХ 00:27 8889 Титр: Андрей Долинный заместитель начальника ГУ НП области
2:20 з метою негайного реагування на змини…суспильнонебезпечних ситуаций 2:47)
Пока что уже составили более 800 протоколов за торговлю елками в неустановленных местах и еще 17 – за несанкционированную продажу пиротехники. Режим повышенной готовности силовиков продлится до конца рождественских праздников. 

    Полиция на праздники. Для предотвращения террористических проявлений и соблюдения общественной безопасности силовики области провели координационное совещание. Как будут охранять порядок на новогодние и рождественские праздники – рассказал заместитель начальника полиции области.
  

  В общей сложности на территории области в местах массового отдыха пройдут около 40 праздничных мероприятий. По предварительным расчетам для несения службы в этот период будут задействованы около тысячи полицейских и 150 военнослужащих нагвардии. Это примерно в 2 раза больше чем в обычном режиме. Патрульные наряды будут приближены непосредственно к местам развлечения и пития.


Пока что уже составили более 800 протоколов за торговлю елками в неустановленных местах и еще 17 – за несанкционированную продажу пиротехники. Режим повышенной готовности силовиков продлится до конца рождественских праздников.



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