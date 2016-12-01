Дорожно-транспортное происшествие в Запорожской области

По информации полиции, 27 декабря в 19:00 в Ореховское отделение полиции поступило сообщение о ДТП на автодороге "Запорожье-Мариуполь" возле села Таврическое. 22-летний водитель автомобиля "Дэу Ланос", совершил наезд на неизвестного мужчину в возрасте 40-50 лет, который внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавший был доставлен в Ореховскую ЦРБ, спасти которого медикам не удалось. Работниками полиции принимаются меры по установлению его личности. Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. По информации полиции, 27 декабря в 19:00 в Ореховское отделение полиции поступило сообщение о ДТП на автодороге "Запорожье-Мариуполь" возле села Таврическое. 22-летний водитель автомобиля "Дэу Ланос", совершил наезд на неизвестного мужчину в возрасте 40-50 лет, который внезапно выбежал на проезжую часть. Пострадавший был доставлен в Ореховскую ЦРБ, спасти которого медикам не удалось. Работниками полиции принимаются меры по установлению его личности. Сведения внесены в ЕРДР по признакам ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.