Полицейские обнаружили у запорожца опасную находку

Как информирует отдел коммуникаций нацполиции, сотрудники Вознесеновского отделения полиции 25 декабря изъяли у 43-летнего гражданина гранату "Ф-1". Продолжается досудебное расследование по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Как информирует отдел коммуникаций нацполиции, сотрудники Вознесеновского отделения полиции 25 декабря изъяли у 43-летнего гражданина гранату "Ф-1". Продолжается досудебное расследование по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.