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Полицейские обнаружили у запорожца опасную находку
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Как информирует отдел коммуникаций нацполиции, сотрудники Вознесеновского отделения полиции 25 декабря изъяли у 43-летнего гражданина гранату "Ф-1". Продолжается досудебное расследование по признакам ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
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