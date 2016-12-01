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В городах Запорожской области утвердили порядок работы с интерактивной платформой
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Вольнянск, Молочанск и две объединенные общины - Веселовская и Воскресенская - утвердили порядок работы с интерактивной платформой «Открытый город». В этих городах и громадах определили, какие коммунальные предприятия и организации будут решать конкретные проблемы, назначены уполномоченные лица, которые будут работать с данной платформой www.opencity.in.ua. Ожидается, что она начнет работать в этих регионах с начала следующего года. Тогда каждый вместо того, чтобы бесконечно бегать по кабинетам, сможет в любое время оперативно со смартфона или компьютера обратиться в жилищно-коммунальные службы города или общины, прикрепив фото или видео с адресом проблемы и отслеживать ее решение.
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