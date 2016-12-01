В городах Запорожской области утвердили порядок работы с интерактивной платформой Вольнянск, Молочанск и две объединенные общины - Веселовская и Воскресенская - утвердили порядок работы с интерактивной платформой «Открытый город». В этих городах и громадах определили, какие коммунальные предприятия и организации будут решать конкретные проблемы, назначены уполномоченные лица, которые будут работать с данной платформой www.opencity.in.ua. Ожидается, что она начнет работать в этих регионах с начала следующего года. Тогда каждый вместо того, чтобы бесконечно бегать по кабинетам, сможет в любое время оперативно со смартфона или компьютера обратиться в жилищно-коммунальные службы города или общины, прикрепив фото или видео с адресом проблемы и отслеживать ее решение. Вольнянск, Молочанск и две объединенные общины - Веселовская и Воскресенская - утвердили порядок работы с интерактивной платформой «Открытый город». В этих городах и громадах определили, какие коммунальные предприятия и организации будут решать конкретные проблемы, назначены уполномоченные лица, которые будут работать с данной платформой www.opencity.in.ua. Ожидается, что она начнет работать в этих регионах с начала следующего года. Тогда каждый вместо того, чтобы бесконечно бегать по кабинетам, сможет в любое время оперативно со смартфона или компьютера обратиться в жилищно-коммунальные службы города или общины, прикрепив фото или видео с адресом проблемы и отслеживать ее решение. ВАЖНО «Алекс» расширяет границы своего вещания, смотрите нас на divan.tv megogo.net . Теперь Алекс можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «Алексом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!! NEW !!! Приложение "ТРК АЛЕКС" Устанавливайте приложение "ТРК Алекс" на свои мобильные устройства с официальных магазинов приложений App Store и Google Play! НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПРОЕКТЫ ПОГОДА Погода Погода в Запорожье влажность: давление: ветер: ТЕЛЕПРОГРАММА Телепрограмма на неделю Публикации по дате « Декабрь 2016 » Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ВАЖНО