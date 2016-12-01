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Запорожские правоохранители спасли мужчину
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Еще одно спасение или Патрульные спешат на помощь. Недавно в ходе патрулирования в районе улицы Казака Бабуры (бывшей Жукова) правоохранители заметили мужчину, которого сводили судороги на дороге возле одного из домов. Полицейские оказали пострадавшему доврачебную помощь и вызвали карету скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение.
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