ТРК "Алекс"
В Запорожской области провели обыск бывшего заключенного
Как сообщает отдел коммуникаций нацполиции в Запорожской области, 26 декабря в 15:00 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение о том, что в ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства 45-летнего ранее судимого гражданина обнаружено и изъято предмет, похожий на пистолет кустарного производства, 9 патронов калибра 9 мм и самодельный нож. Изъятое направлено для исследования в экспертно-криминалистический центр. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 263 УК Украины. Продолжается расследование.
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