В Запорожской области совершили воровство крупной суммы

ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 26 декабря в 03:50 в К.-Днепровский отдел полиции через «102» обратился 28-летний местный житель, который работает в одной из служб доставки. В период времени с 03:00 до 03:35 неизвестный, проломав стену, проник в помещение службы доставки, где путем взлома сейфа, похитил деньги в сумме около 54 тысяч гривен. Принятыми мерами розыска установлено, что уголовное правонарушение совершил 26-летний молодой человек. Подозреваемый опрошенный работниками полиции. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка. ОК ГУ НП в Запорожской области сообщает, что 26 декабря в 03:50 в К.-Днепровский отдел полиции через «102» обратился 28-летний местный житель, который работает в одной из служб доставки. В период времени с 03:00 до 03:35 неизвестный, проломав стену, проник в помещение службы доставки, где путем взлома сейфа, похитил деньги в сумме около 54 тысяч гривен. Принятыми мерами розыска установлено, что уголовное правонарушение совершил 26-летний молодой человек. Подозреваемый опрошенный работниками полиции. Сведения о событии внесены в журнал Единого учета. Проводится проверка.