В Запорожье поджигали елку

Новогоднее шоу от госслужбы по чрезвычайным ситуациям или как обезопасить себя в праздники. Спасатели наглядно продемонстрировали, что будет, если пренебрегать безопасностью при эксплуатации елки и что может быть, если неправильно взрывать пиротехнику.

Вот так горит живая сосна, если она была украшена легковоспламеняющимися гирляндами и другими украшениями. Более того, рассказывают спасатели, традиционный дождик, которым украшают новогоднее дерево, при горении еще и выделяет токсические вещества. От такого дыма человек может задохнуться.

(СХ 00:13 015YW00 Титр: Юлия Цивирко, главный специалист сектора связей со СМИ и общественностью ГУ ГСЧС в Запорожской области

00.29 також несертификовани ялинкови прикраси, пластмасови, вони також э ядовитими, видиляють токсични речовини приг оринни, крим цього вата, вона легко займаэться 00.42)

Так что спасатели рекомендуют воздержаться от украшения елки легковоспламеняющимися гирляндами, а самое главное, не допускать попадания огня или искр на главную новогоднюю красавицу. К слову, с точки зрения охраны природы, сотрудники ГСЧС предлагают устанавливать искусственную елку, но акцентируют – она горит лучше, чем живая. Впрочем, куда большую опасность несет в себе пиротехника. Приобретать ее можно только в специально предназначенных для этого местах, ведь иначе, продавец не несет гарантии за способ хранения, а, следовательно, и за удачную эксплуатацию фейерверка в дальнейшем.

(СХ 00:24 020G600 01.17 видите, отсырело, упаковка нарушена, то есть изделие явно не готово к работе 01.26; 02.48 вот изделие, которое видно, что полностью упаковано, вот фитиль спрятан, видно, что это изделие готово к работе и качественное 03.03)

Но самое главное – правильно эксплуатировать пиротехнику. Специалисты обращают внимание на то, что НИ ОДНО пиротехническое средство нельзя взрывать, держа в руках.

(Люфт 00:06 020G600 03.09 самая большая ошибка, когда говорят: вот римская свеча, это то, что держать в руках. Ничего в руках нельзя держать. Руки поотрывает 03.15)

Показывают на примере ракет. Прикрепленные к ним деревянные палочки служат для стабилизации полета пиротехнического средства, но не для того, чтобы за них держать. Приматывают ракету к дереву и предлагают представить, что она не примотана, а находится в руках человека.

(Люфт 00:12 023D400 00.47 то есть дерево – это человек, который держит в руке это изделие….00.59)

Последствия от неправильной эксплуатации пиротехники могут быть самыми печальными, отмечают сотрудники ГСЧС. И еще раз предлагают всем задуматься и ответить себе на вопрос – стоит ли несколько секундный риск и жажда экстрима тех увечий, которые можно получить на всю оставшуюся жизнь?

Новогоднее шоу от госслужбы по чрезвычайным ситуациям или как обезопасить себя в праздники. Спасатели наглядно продемонстрировали, что будет, если пренебрегать безопасностью при эксплуатации елки и что может быть, если неправильно взрывать пиротехнику.



Специалисты показали, как горит живая сосна, если она была украшена легковоспламеняющимися гирляндами и другими украшениями. Более того, рассказывают спасатели, традиционный дождик, которым украшают новогоднее дерево, при горении еще и выделяет токсические вещества. От такого дыма человек может задохнуться.





Так что спасатели рекомендуют воздержаться от украшения елки легковоспламеняющимися гирляндами, а самое главное, не допускать попадания огня или искр на главную новогоднюю красавицу. К слову, с точки зрения охраны природы, сотрудники ГСЧС предлагают устанавливать искусственную елку, но акцентируют – она горит лучше, чем живая. Впрочем, куда большую опасность несет в себе пиротехника. Приобретать ее можно только в специально предназначенных для этого местах, ведь иначе, продавец не несет гарантии за способ хранения, а, следовательно, и за удачную эксплуатацию фейерверка в дальнейшем.



Но самое главное – правильно эксплуатировать пиротехнику. Специалисты обращают внимание на то, что НИ ОДНО пиротехническое средство нельзя взрывать, держа в руках.



Последствия от неправильной эксплуатации пиротехники могут быть самыми печальными, отмечают сотрудники ГСЧС. И еще раз предлагают всем задуматься и ответить себе на вопрос – стоит ли несколько секундный риск и жажда экстрима тех увечий, которые можно получить на всю оставшуюся жизнь?









